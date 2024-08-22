اليوم السابع
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الخميس، 22 أغسطس 2024 02:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظة دمياط تناشد المواطنين استكمال إجراءات التصالح فى مخالفات البناء

الخميس، 22 أغسطس 2024 01:22 م
محافظة دمياط تناشد المواطنين استكمال إجراءات التصالح فى مخالفات البناء المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين - أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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أهابت محافظه دمياط، في بيان صادر عنها بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح علي  مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وقاموا بسداد رسوم جديه التصالح والحاصلين على نموذج 3 وللحفاظ علي حقوقهم ولتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن ، بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعها طبقآ للقانون الحالي الصادر  برقم 187 لسنة 2023  في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد .

وفي حالة عدم استكمال الإجراءات ستضطر المحافظة إلى السير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ علي حق الدولة .

وتوضح محافظة دمياط أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح فيمكنهم التوجه الى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في اجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الحالي وذلك حرصآ منا علي تجنب الإجراءات التي حددها القانون الحالي لمجابهة تلك المخالفات .

وقد تم تكليف رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بتيسير الإجراءات علي السادة المواطنين والرد علي استفسارتهم ومساعدتهم في إعداد ملفات التصالح و الرد علي الاستفسارات والعمل علي مدار اليوم .


 







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