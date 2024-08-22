اليوم السابع
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الخميس، 22 أغسطس 2024 01:57 م
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متعافى لصندوق مكافحة الإدمان يشارك بمشغولات يدوية بمهرجان العلمين

الخميس، 22 أغسطس 2024 12:25 م
متعافى لصندوق مكافحة الإدمان يشارك بمشغولات يدوية بمهرجان العلمين متعافي لصندوق مكافحة الادمان بمهرجان العلمين الجديدة
كتب مدحت وهبة

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نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فيديو لمتعافي الخط الساخن "16023" للصندوق على الصفحة الرسمية "فيس بوك"، حيث يشارك بمنتجات المشغولات اليدوية والنقش على المعادن والأخشاب  بمعرض  تنمية الأسرة المصرية الذى تنظمة وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بمهرجان العلمين الجديدة.

 

"سيف الدين ياسر" يبلغ من العمر 31 عاما متعافي من الإدمان منذ عامين ويعمل حاليا صانع للمشغولات اليدوية بمهارة  كبيرة، وأصر على ظهوره فى وسائل الإعلام بعد نجاحه في حياته عقب تعافيه من الإدمان، لافتا إلى أنه كان شخص غير مرغوب فيه خلال التعاطي، وحاليا يعمل صانع مشغولات يدوية ويفتخر بالمشاركة فى مهرجان العلمين الجديدة، وبدأ رحلة العلاج من الإدمان مع صندوق مكافحة الإدمان بعد الاتصال على رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، حيث وصف الخط الساخن بطوق النجاة، بعدما تم تحويله إلى أحد مراكز العزيمة التابعة للصندوق ويشارك حاليا بمعرض تنمية الأسرة المصرية بمهرجان العلمين الجديدة.

 

 

 







صندوق مكافحة الإدمان

متعافى لصندوق مكافحة الإدمان

علاج مرضى الادمان

متعافى من الادمان يشارك فى مهرجان العلمين الجيددة

مهرجان العلمين الجديدة

الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان



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