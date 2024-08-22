متعافى لصندوق مكافحة الإدمان يشارك بمشغولات يدوية بمهرجان العلمين

كتب مدحت وهبة

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فيديو لمتعافي الخط الساخن "16023" للصندوق على الصفحة الرسمية "فيس بوك"، حيث يشارك بمنتجات المشغولات اليدوية والنقش على المعادن والأخشاب بمعرض تنمية الأسرة المصرية الذى تنظمة وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بمهرجان العلمين الجديدة.

"سيف الدين ياسر" يبلغ من العمر 31 عاما متعافي من الإدمان منذ عامين ويعمل حاليا صانع للمشغولات اليدوية بمهارة كبيرة، وأصر على ظهوره فى وسائل الإعلام بعد نجاحه في حياته عقب تعافيه من الإدمان، لافتا إلى أنه كان شخص غير مرغوب فيه خلال التعاطي، وحاليا يعمل صانع مشغولات يدوية ويفتخر بالمشاركة فى مهرجان العلمين الجديدة، وبدأ رحلة العلاج من الإدمان مع صندوق مكافحة الإدمان بعد الاتصال على رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، حيث وصف الخط الساخن بطوق النجاة، بعدما تم تحويله إلى أحد مراكز العزيمة التابعة للصندوق ويشارك حاليا بمعرض تنمية الأسرة المصرية بمهرجان العلمين الجديدة.