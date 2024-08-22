اليوم السابع
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متحدث الوزراء: تكثيف الجهود وتقنيات جديدة لضبط أماكن سرقة التيار الكهربائى

الخميس، 22 أغسطس 2024 07:29 م
متحدث الوزراء: تكثيف الجهود وتقنيات جديدة لضبط أماكن سرقة التيار الكهربائى متحدث الوزراء
كتب محمد شعلان

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قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن أبرز ما جاء في مؤتمر مجلس الوزراء اليوم الحرص على متابعة المشروعات الوطنية سواء السكنية في العلمين أو الساحل بصفة عامة ومتابعة مشروع رأس لحكمة، كما استعرض توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس لاحتياطي.

 

وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الاعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، أن مؤتمر الوزراء تناوب جهود الحكومة في مجال دعم الشباب ومشاركة رئيس الوزراء في رالي سباق السيارات الكهربائية، فضلا عن الحديث عن اتباع تقنيات جديدة لمعرفة الأماكن التي يتم فيها سرقات الكهرباء.

 

وتابع: "سيتم التوجه لتلك الأماكن التي تسرق التيار الكهربائي من خلال الجهات المعنية والعمل على ضبط سرقات الكهرباء، كما تناول اجتماع اليوم الاجراءات الاقتصادية واجراءات دعم القطاع الخاص واستمرار الحكومة في تنفيذ برامج التنمية البشرية في كافة القطاعات المعنية.







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