عميد طب بنى سويف: التوصيات الحديثة فى علاج مرض السكر تشمل الرياضة والغذاء

الفيوم رباب الجالي

أكد الدكتور خالد الحديدى، عميد كلية طب بنى سويف، أن علاج مرض السكر ليس بالأودية فقط، وإنما من الأهمية تغيير نمط الحياة بحيث تشمل الرياضة والتوصيات الجديدة للجمعية الأمريكية للسكر، تشير إلى أن 150 دقيقة أى رياضة متوسطة، أسبوعيا ولو حتى المشى تكون مهمة جدا فى حالة الإصابة بمرض السكر وخاصة المصحوب بزيادة الوزن ولها تأثير مباشر فى خفص معدل السكر التراكمى وضعط الدم ومضاعفاته الخاصة بالأوعية الدموية كالقلب والمخ والأعصاب فى عدم حدوث مضاعفات.

جاء ذلك خلال مشاركته فى المتلقى العلمى الأول لمرض السكرى والذى عقد فى الفيوم اليوم الخميس والذى تنظمة اللجنة القومية لمكافحة الأمراض غير السارية وادارة التدريب بوزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء وفروع التأمين الصحى بمحافظتى الفيوم وبنى سويف بالتعاون مع جمعية صعيد مصر للسكرى، والذى يشارك خلاله أكثر من 300 طبيب وطبيبة ويحضره كبار الأطباء ويناقش خلال 7 جلسات آخر التطورات فى علاج مرض السكرى وعلاج الأمراض المتعلقة به.



أشار "الحديدى" إلى التوصيات الخاصة بعلاج السكر تشمل النوم الصحى والذى لا يزيد ولا يقل من 6 إلى 8 ساعات يوميا وأن النوم المبكر مهم جدا، وضرورة علاج المشاكل التى تؤثر على النوم مثل توقف النفس أثناء النوم والمشهور جدا عن مرض السكر المصحوب بالسمنة.



وأضاف عميد طب بنى سويف، أن طريقة الغذاء هامة ولابد أن تشمل وجود جميع العناصر المغذية الخاصة بالألياف والحبوب والفواكة والخضروات كمكون أساسى فى وجبة مريض السكر ويضاف إليها نسب قليلة من الكربوهيدرات المركب مثل الخبز والأرز والبروتينات الحيوانية والنباتية وكذلك وسائل الصيام المتقطع وأنماط التغذية المختلفة.



وصرح الدكتور أحمد السبعاوى منسق عام المؤتمر أنه تم خلال الجلسة الأولى للمؤتمر مناقشة حالات الطوارئ التى تحدث لمرضى السكرى ومنها الغيبوبة وارتفاع وهبوط فى مستويات السكر كما ناقشت الجلسة الثانية سكر الاطفال وكيفية العلاج ونظام الأكل ونوعية الأنسولين وتضمنت الجلسة الثالثة المضاعفات المزمنة لمرضى السكرى وتأثير السكر على الأعصاب والكليتين والعيون.