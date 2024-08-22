طلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية يؤدون امتحان القرآن الكريم والحديث اليوم

كتب لؤى على

يواصل طلاب الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، أداء امتحانات الدور الثانى، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادتى القرآن الكريم والحديث، كما يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان فى مادتى القرآن الكريم والحديث.

وبلغ عدد المتقدمين ‏‏لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (128408) طالبًا وطالبة، ‏حضر منهم (110402) طالبًا ‏‏وطالبة، ‏نجح منهم (55751) طالبًا وطالبة، ‏و(29201) طالبًا ‏وطالبة لهم دور ثانٍ، ورسب ( 25,450).

وبلغت نسبة النجاح في الدور الاول 50.5% ، القسم الادبي 42.6% ، العلمى 60.87%.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات خاصة بالطلاب تصور وتعلق في أماكن تجمع الطلاب وفي الحجرات، وهي:



- يحظر على الطلاب اصطحاب التليفون المحمول أو ساعات البلوتوث أوالنظارات الحديثة التي تستخدم للاتصال بهذه الأجهزة أو كتب أو مذكرات أو أي أوراق تخص المادة في اللجنة أثناء انعقاد الامتحانات.

- ينبه على الطلاب الإجابة بالقلم ذي المداد الأزرق فقط ويحظراستخدام أي قلم بلون آخر عدا الرصاص في المسودات فقط.

- ينبه على الطلاب كتابة بياناتهم على القسيمة الملصقة (السلبس)بورقة الإجابة بخط واضح قبل الشروع في الإجابة.

- ينبه على الطلاب قبل كتابة بياناتهم وقبل الإجابة مراجعة جميع الأسئلة والتأكد من ظهورها، وأن أوراق البوكليت كاملة ولا توجد فقرة من سؤال مشطوفة غير واضحة أو ناقصة، وفي حالة وجود ذلك العيب يتم استبدال كراسة البوكليت قبل البدء في الإجابة وفي حالة اكتشاف ذلك بعد مرور نصف الوقت يتم عمل مذكرة وإرفاقها مع ورقة الإجابة.

- ينبه على الطلاب عدم كتابة أسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أي علامة داخل كراسة الإجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك أي متعلقات داخل ورقة الإجابة.

- ينبه على الطلاب بعد أوراق (البوكليت) قبل الإجابة، وفى حالة وجود عجز في عدد صفحات ( الورقة المدمجة تستبدل الكراسة قبل بدء الامتحان، على أن يسلمها الطالب كاملة بذات الأعداد المدونة على غلاف الورقة بعد الانتهاء من الإجابة، ولا يحق للطالب الشكوى في حالة وجود نقص في عدد صفحات كراسة إجابته، وتسلم الورقة الناقصة إلى مسئول تجميع الأوراق المرتجعة بعد كتابة تحرير محضر إثبات حالة.

- التنبيه على الطلاب عدم التحرك من أمكانهم قبل تسليم ورقة إجابته للملاحظ أثناء انعقاد اللجنة.

- ينبه على الطلاب قبل بدء اللجنة، أنهم مسئولون عن تسليم أوراق إجابتهم كاملة العدد للملاحظين، والتوقيع في الحضور، وأن عدم التوقيع على كشوف الحضور والانصراف يثبت تخلف الطالب في المادة التي لم يوقع فيها.

- اختفاء أي صفحة من أوراق إجابة الطالب معناه أن صاحبها لم يسلمه اللملاحظ، ويتعرض إلى إلغاء امتحانه عن هذه المادة إذا أسفر التحقيق عن إدانته.

- لا يسمح لأي طالب الخروج من لجنة الامتحان قبل نهاية نصف الزمن المحدد لوقت إجابة المادة.

- يحظر على الطلاب طى أو تمزيق أوراق الإجابة بأي حال من الأحوال، وفي حالة حدوث ذلك، يتم تحرير محضر إثبات حالة، وإرساله مع ورقة الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة.

- عدم كتابة أي عبارات خارجة عن سياق الامتحان، أو تتضمن سبا أوقذفا أو إيحاءات سياسية ، أو عبارات تخالف الآداب العامة.

- عند امتحان طلاب الشهادة الثانوية من القسم العلمى لمواد اللغات، يلتزم الطالب بالإجابة بلغة واحدة فقط على الأسئلة.

- التنبيه على الطلاب بعدم ترك أوراق كراسة الإجابة بيضاء دون أي كتابة، وينبه عليهم كتابة حتى ولو سطر واحد حتى لو أعاد الطالب كتابة السؤال مرة ثانية.

- يحظر على الطلاب رفع كراسة الإجابة على سطح المقعد وتبقى كراسة الإجابة في موضع الكتابة.