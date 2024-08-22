ضبط نصف طن سكر فى مخزن غير مرخص وأطنان مواد غذائية بدون فواتير

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حملات تموينية نجحت فى ضبط نصف طن سكر فى مخزن غير مرخص، وأطنان من المواد الغذائية بدون فواتير، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق التجارية لمعرفة مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية، حيث يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها المديرية وإداراتها بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخإذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخألفين للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية.

ومن جانبه، قال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه نجحت الحملات فى ضبط نص طن سكر فى مخزن غير مرخص بدون فواتير، وضبط 10 منشآت تدار بدون ترخيص، وضبط 6 محال تجارية لعدم حصولهم على تصريح مسبق بالأوكازيون والإعلان عن تخفيضات وهمية، وضبط 288 علبة لبان بدون فواتير، وضبط 3800 كيس إندومى بدون فواتير قانونية، وضبط 300 كيس مقرمشات غير مدون عليه بيانات تخص الصلاحية وتاريخ الإنتاج، وضبط 6 أجولة علف مجهولة المصدر، وضبط 120 علبة جبنة فيتا نص كيلو بدون فواتير، وضبط 36 زجاجة زيت بدون فواتير، وضبط 6 كرتونة شيبسى بدون فواتير.

كما تم ضبط 4 كرتونة مسحوق غسيل بدون فواتير، وضبط 60 علبة سجائر بدون فواتير، وضبط 105 علبة شيكولاتة منتهية الصلاحية، وضبط 73 طبق لانشون وجبنة منتهى الصلاحية، وضبط عدد 1000 قطعة شيكولاتة متغيرة الخواص، وضبط عدد 67 زجاجة خل لتر منتهية الصلاحية، وضبط عدد 4 تاجر تموينى و2 مشروع جمعيتى و2 تجار مستودعات دقيق أهلية وعدد وأحد مستودع بوتاجاز لغلقهم أثناء أوقات العمل الرسمية، وضبط 49 مخألفة لعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط عدد 4 ذبح خارج المجزر الحكومى، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخألفين لحين تصرف النيابة العامة بشأنهم.