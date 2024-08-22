صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 40223 شخصا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع منذ الـ7 من أكتوبر إلى 40223 شخصا، والمصابين إلى 92981.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 50 شهيد و 124 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 40223 شهيد و 92981 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأهابت الوزارة بـ"ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".