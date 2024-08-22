اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 40223 شخصا

الخميس، 22 أغسطس 2024 03:00 ص
صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 40223 شخصا دمار غزة جراء العدوان الإسرائيلى
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع منذ الـ7 من أكتوبر إلى 40223 شخصا، والمصابين إلى 92981.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 50 شهيد و 124 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 40223 شهيد و 92981 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأهابت الوزارة بـ"ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".

 







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