سياح العالم يتحدون حرارة الطقس بزيارات عظيمة لمعابد الكرنك.. فيديو وصور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" سحر وجمال الحضارة المصرية القديمة فى معابد الكرنك أقدم وأكبر دور عبادة فى التاريخ، وسط إقبال كبير من الأفواج السياحية القادمة من حول العالم للإستمتاع بالتاريخ المصرى القديم، وتحدى السياح حرارة الطقس فى تلك الأيام بزيارات عظيمة للمعابد وسط أجواء من البهجة والفرحة.

وتستمر الزيارات السياحية والإقبال الكبير من مختلف دول أوروبا وآسيا والأمريكتين، حيث يحصل السياح لدى تواجدهم فى الأقصر، على شحنة مبهجة من الجولات والرحلات صباحًا ومساءًا للاستمتاع بالرحلات الأبرز حول العالم والتى تجذب الجميع للتنزه صباحًا فى المعالم الأثرية شرق وغرب الأقصر، والتنزه ليلًا فى شوارع المدينة بعربات الحنطور وعلى الكورنيش وغيرها من المظاهر المبهجة.

وقال صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، إنه من أبرز الأماكن التى يزورها السياح فى الأقصر، معابد الكرنك صباحًا وهو دار العبادة الأكبر فى تاريخ البشرية، فهو الذى بنى على كورنيش النيل بمدينة الأقصر، وتمت تسميته بـ"معابد الكرنك" لكونه يضم 11 معبدًا داخله وليس معبد واحد كما يشاع، وكان إسمه فى الحضارة المصرية القديمة، معابد (آمون رع سيجم نحت) حيث تم تشييده ليكون دار لعبادة ثالوث طيبة المقدس، وهذا الثالوث مكون من الإله "آمون" وزوجته "موت" وابنهما الإله "خون سو"، كما يزور السياح بعد الكرنك معبد الأقصر على كورنيش النيل، وهو المعبد الذى تم تشييده فى عهد الملك أمنحتب الثالث لعبادة الإله آمون رع، علاوة على تأكيد نسبه للإله آمون، وذلك فى "1390-2353 ق.م".

ومن الجدير بالذكر إنه تشهد محافظة الأقصر حالة من زيادة الحركة السياحية الوافدة لمدن الصعيد السياحية ولاسيما الأقصر وأسوان بداية من شهر أغسطس الجارى، حيث أن مطار الأقصر يستقبل حاليا نحو 4 رحلات شارتر أسبوعية من أسبانيا، فضلا عن رحلتين أسبوعيتين من فرنسا، ورحلة من إيطاليا، فضلا عن الرحلات الأخرى القادمة من بعض دول جنوب شرق أسيا وأمريكا، كما أن هناك أعداد كبيرة من السياح الصينيين متواجدين حاليا بالأقصر، والسياح الماليزيين انطلقوا فى القدوم بكثرة لزيارة الأقصر بداية من هذا العام، فالتخفيض الذى منحته وزارة السياحة على أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية بالأقصر وأسوان والمقدر بـ20% ساهم بنسبة كبيرة فى تواجد السياح خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، وسط مطالب للوزارة بمد هذا التخفيض حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل وحتى بداية الموسم الشتوى الجديد.



سياح العالم يتحدون حرارة الطقس بزيارات عظيمة لمعابد الأقصر



سياح العالم يتحدون حرارة الطقس بزيارات عظيمة لمعابد الكرنك_1