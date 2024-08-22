رش وعلاج 4175 رأس ماشية وطائر خلال قافلة بيطرية مجانية بالعياط.. صور

كتبت – مرام محمد

نظمت مديرية الطب البيطري بالجيزة، قافلة علاجية مجانية بالاشتراك مع المركز القومى للبحوث - مركز البحوث البيطرية، بقرية الناصرية بمركز ومدينة العياط، لدعم المربين، وذلك فى إطار المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" وحماية الثروة الحيوانية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعادل النجــار محافظ الجيزة، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة - مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت جهود القافلة عن رش 1000 رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وعلاج 1024 رأس حيوان من الأمراض الباطنية، و161 رأس من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم، و1990 طائر ضد الأمراض البكتيرية، بالإضافة إلى تنظيم ندوة إرشادية عن مرض الحمى القلاعية وطرق الوقاية منه وأهمية التحصين.



إطلاق فافلة بيطرية بقرية الناصرية



قافلة بيطرية مجانية بقرية الناصرية



الطب البيطري بالجيزة تطبق قافلة علاجية مجانية بالعياط