رئيس وزراء ماليزيا ينتقد فشل المجتمع الدولى فى وقف فظائع إسرائيل فى غزة

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أكد رئيس الوزراء الماليزى أنور إبراهيم اليوم /الخميس/، أنه شعر بالصدمة إزاء "الفشل الكامل" للمجتمع الدولى فى الضغط لإنهاء الفظائع التى ترتكبها إسرائيل فى غزة.

وقال: "لقد فشلت فى فهم ذلك بصراحة، أنا مدمر تماما بسبب هذا الفشل الكامل للمجتمع الدولى باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وقال أنور فى مقابلة مع صحيفة /إنديا توداي/ على هامش زيارته الرسمية إلى نيودلهى - وأوردتها وكالة الأنباء الماليزية - إنه تحدث مؤخرا إلى رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى والرئيس الإيرانى مسعود بيزشكيان بشأن تقدم محادثات وقف إطلاق النار وكذلك التطورات فى المنطقة.

وفى حديثه مع هؤلاء القادة، أفاد أنور بأنه أعرب عن دعمه لإنهاء فظائع الحرب على غزة بأى ثمن، مشيرا إلى أنه لا يتسامح مع الفظائع التى ارتكبها أى طرف، وحتى فى تبادلاته مع قادة حماس، أخبرهم أنه كصديق يؤيد السلام والحل السلمى للصراع.

وأردف قائلا "أنا لا أعتبر حماس جماعة إرهابية، لأنهم يقاتلون من أجل حريتهم. إذا كنت مصرا على أنهم إرهابيون، فماذا عن الاستعمار؟، ماذا عن سياسة التهجير؟ لماذا المعايير المزدوجة؟".