حجز 562 سيارة وضبط 93 مركبة توك توك خلال حملات لإدارة مرور الجيزة

كتبت – مرام محمد

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود الإدارة العامة لمرور الجيزة لتحقيق الانضباط بالطرق والمحاور والتعامل مع السيارات المتروكة، والمتهالكة، وغير المرخصة، وكذا منع مركبات التوك توك بالسير في الطرق والمحاور الرئيسية، وذلك خلال حملات استمرت على مدار الشهر، برئاسة اللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشارت محافظة الجيزة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إلى أن جهود الإدارة العامة لمرور الجيزة أسفرت عن ضبط 93 مركبة توك توك و155 سيارة متروكة بالشوارع وحجز 562 سيارة و663 دراجة بخارية.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، كلف رئيس جهاز السرفيس ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة كافة المواقف العمومية بنطاق المحافظة من خلال التنسيق مع إدارة المرور.

وأكد المحافظ على رجال المرور بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهاز السرفيس بشن حملات مفاجئة على المواقف، مشيرًا إلى أنه في حالة ضبط أي سيارة يقوم سائقها بزيادة تعريفة الركوب يتم وقف خط السير فورًا واتخاذ اللازم قانونًا.