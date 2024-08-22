جامعة سوهاج تستعد لإطلاق ملتقى الربط بين البحث العلمى وقطاع الإنتاج والخدمات

سوهاج محمود مقبول

عقد الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع التحضيرى الأول مع لجنة الإعداد لملتقى الربط بين البحث العلمى وقطاع الإنتاج والخدمات، الذى سوف يتم عقده فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من العمداء والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات المختلفة بالجامعة.

وقال الدكتور حسان النعمانى، إن الجامعة تستعد لانطلاق هذا الملتقى لتحقيق عدة أهداف لربط منظومة البحث العلمى مع قطاع الإنتاج والخدمات، لتنفيذ متطلبات التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة لسكان الإقليم، ودعم البحوث التطبيقية والاستشارات العلمية بما يلزم قطاع الإنتاج والخدمات بالمحافظة، إلى جانب رفع مهارات اليد العاملة بقطاع الإنتاج والخدمات بالتدريب المبنى على فكر التطوير والإبداع من قبل أكاديميين متخصصين.

وأضاف النعمانى، أن الملتقى يهدف ايضًا إلى إنشاء حاضنات الأعمال لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز مبادرات ريادة الأعمال، والإطلاع المتبادل بين الأكاديميين والعاملين بالقطاعات الإنتاجية والخدمية على معوقات التنمية والبحوث العلمية التطبيقية، وتوفير فرص عمل مناسبة من خلال التوظيف المبنى على دراسات جدوى ودراسات علمية لموارد المحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش رئيس الجامعة مع أعضاء اللجنة المنظمة محاور الملتقى والأهداف والجهات المدعوة للمشاركة، والتى تمثلت فى جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية وفى مقدمتها محافظة سوهاج وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والبنوك العامة والتجارية و ورجال الأعمال ووكلاء الوزارة وشركات الأسمنت والصرف الصحى وشركات السكر.