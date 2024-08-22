تقبل من 53%.. تفاصيل الدراسة بكليتى العلوم السينمائية والسياسية بجامعة بدر وفرص التوظيف

محمد صبحى

8 برامج دراسية بكلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر بالقاهرة



أعلنت جامعة بدر عن استمرار تلقيها أوراق الطلاب الراغبين في الدراسة بكليةالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، حيث تقدم الكلية مجموعة من البرامجالدراسية الحديثة التى تؤهل الخريجين لأسواق العمل داخل مصر وخارجها.

وقال الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر - في تصريح له اليوم - إن كليةالعلوم السياسية والعلاقات الدولية الجديدة، تم إنشاؤها للإسهام فى تحقيقإستراتيجية الدولة المصرية 2030، وفي اطار خطة الدولة بمجال التعليم العالىللتوسع فى إنشاء كليات تساعد على التواصل الجيد فى مجال السياسةوالعلاقات الدولية بين مختلف دول العالم من خلال خريجيها.



ونوه الشيحي إلى أن كلية العلوم السياسية, يُدرس بها مجموعة من كبارالسفراء والدبلوماسين والمتخصصين في العلاقات الدولية والسياسية، إلىجانب كوكبة من كبار أعضاء هيئة التدريس فى مجالات علوم "العلاقات الدولية،الدبلوماسية، التحكيم الدولى، الصحافة والإعلام السياسى، تنمية الدول"،موضحا أن الكلية تؤهل الطالب للعمل فى الخارجية والدراسة فى العلومالسياسية المتخصصة، إلى جانب العديد من المجالات في كبرى المؤسساتوالهيئات المحلية والدولية.



وأضاف أن "كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية" تتميز بوجود مجموعة منالأقسام التى تؤهل الخريجين لأسواق العمل على الصعيد المحلى والإقليمىوالعالمى وهى: برنامج بكالوريوس القانون الدولى، وبرنامج بكالوريوس الإعلامالسياسى، وبرنامج بكالوريوس نظم دبلوماسية وقنصلية، برنامج بكالوريوسالدراسات التنموية.

وأعلنت جامعة بدر عن فتح باب التقديم المبكر والمباشر للالتحاق بكلياتالجامعة للعام الأكاديمي القادم 2024/2025 في كليات الجامعة وهى، كليةالطب البشري، كلية طب الفم والأسنان، كلية العلاج الطبيعي، كلية الصيدلةوالصناعات الدوائية، كلية الطب البيطري، كلية التكنولوجيا الحيوية، كليةتكتولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، كلية التمريض، كلية الهندسة والتكنولوجيا، كلية الفنون التطبيقية، كلية العلوم السينيمائية والمسرحية، كلية الحقوق، كليةالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية الإدارة والعلوم المالية والادارية، كليةاللغات والترجمة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.

ويتم تسجيل القبول وفقا للحد الأدني المحدد من قبل مجلس الجامعاتالخاصة، والأولوية للمتقدم اولاً والمستوفي الحد الادني للقبول، ويحصل خريجالجامعة على: شهادة التخرج معتمدة من وزارة التعليم العالي المصرية، كما أنالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة معادلة للدرجات العلمية التي تمنحهاالجامعات المصرية الحكومية، حيث يتمتع الخريج بعضوية النقابات المهنيةالمصرية المختلفة حسب تخصصه، إلى جانب توفير فرص عمل مميزة فيكبرى الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية.



وتعد كلية العلوم السينمائية والمسرحية أول كلية متخصصة فى مصر بجامعة بدر بالقاهرة

تشهد الدولة المصرية طفرة كبيرة على مستوى العلوم السينمائية والمسرحية، خاصة فى ظل ما تمتلكة من مواهب خاصة فى مختلف المجالات ، وهو ما انعكس على اهتمامات جامعة بدر بالقاهرة بتدشين أول كلية للعلوم السينمائية والمسرحية فى مصر والشرق الأوسط وتتميز بكونها تجمع بين كل فنون الأداء وتخصصات السينما وفنون المسرح.

وأكد الدكتور أشرف الشيحى رئيس جامعة بدر بالقاهرة، على اهتمام وحرص مجلس الأمناء بجامعة بدر بالقاهرة على دعم العملية التعليمية وتوفير كل اللوجيستيات اللازمة بتأهيل طلاب الجامعة للمنافسة بسوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، حيث تم توفير أكثر من 8 تخصصات وبرامج دراسية متنوعة تتماشى مع النهضة التي تحققها مصر فى هذا المجال .

وتتميز كلية العلوم السينمائية بجامعة بدر بالقاهرة بقبول طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، إضافة إلى قبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وكذلك طلاب الدبلومات الفنية، وتقدم الكلية 8 برامج دراسية تواكب كافة المواهب وتلبى تطلعات الطلاب للالتحاق بالبرنامج الذى يتماشى مع مواهبهم وهى برامج" التمثيل والإلقاء المسرحى، وبرنامج الإخراج السينمائى والتلفزيونى وبرنامج التصوير السينمائى والتلفزيونى وبرنامج التصميم" هندسة المناظر" وبرنامج تصميم الأزياء، وبرنامج الرسوم المتحركة، وبرنامج الموسيقى وبرنامج فنون الاستعراض.

وتعمل كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر بالقاهرة ، على تنمية مواهب الطلاب بتشكيل فرق طلابية فى مختلف الفنون وفقا للتخصصات بالكلية والعمل على إنتاج مسرحيات وأفلام ، والاشتراك للطلاب فى مختلف المسابقات المحلية للمنافسة وتقديم عروض مسرحية متنوعة .

وفى إطار تعزيز الفرص التدريبية للطلاب وقعت الكلية برتوكول تعاون مشترك بين أكاديمية الفنون وكلية السينما والمسرح بجامعة بدر، والذى يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للكلية بهدف تبادل الخبرات والتنسيق فى مجالات التعليم والبحوث التطبيقية.

وتقبل كليتى العلوم السينمائية والعلوم السياسية طلاب الثانوية العامة الحاصلين على 2024, بمجموع 53% .



جامعة بدر



أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر