تعيين محمد صالح قائما بأعمال مدير طب الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصدر الدكتور آسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، القرار رقم (1186) بقيام محمد محمود محمد صالح بأعمال مدير عام كلية الطب.

وكانت انطلقت أعمال التنسيق الإلكتروني للعام الجامعى الجديد والتى بدأت اليوم الثلاثاء 20 أغسطس وتنتهي السبت 24 أغسطس.

وصرح الدكتور ياسر مجدي حتاته أن الجامعة جهزت 5 معامل للحاسب الآلي لاستقبال طلاب الثانوية العامة والدبلومات الراغبين فى القيام بالتنسيق والاختيار من بين الكليات والمعاهد المختلفة، وحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الإلتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق.

وأشار الى أن معامل التنسيق توجد بكليات الزراعة والعلوم والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والسياحة والفنادق، مؤكدًا ضرورة احتفاظ الطلاب بالرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات.

