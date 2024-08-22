اليوم السابع
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برنامج الحكومة يستهدف تعزيز مشاركة المرأة فى الحياة السياسية.. التفاصيل

الخميس، 22 أغسطس 2024 04:00 ص
برنامج الحكومة يستهدف تعزيز مشاركة المرأة فى الحياة السياسية.. التفاصيل مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت إسراء بدر

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أكدت حكومة دكتور مصطفى مدبولى أنها تعمل على تعزيز مشاركة المرأة فى الحياة السياسية، حيث تعد مشاركة المرأة فى الحياة السياسية أمرا واجبا وحتميا باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المجتمع، ومن ثم تأتى أهمية إشراكها فى جميع دوائر صنع القرار وهو ما يتطلب عددا من المسارات التالية:
- مواصلة دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
- مواصلة دعم دور المجلس القومى للمرأة لدعم حقوق المرأة وتعزيز حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
- مواصلة تعزيز قدرات المرأة ومشاركتها فى الانتخابات المحلية والتشريعية.
- تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال دعم التكتلات الحرفية والزراعية على مستوى القرى وتوفير الاستثمارات اللازمة.
- التوسع فى إعداد برامج تأهيل القيادات النسائية فى المحافظات بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة فى المحليات ودعم المرأة فى تأسيس وإدارة المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية.
- دعم مشاركة المرأة فى اللجان الفرعية للحوار الوطنى.
- مواصلة تكثيف البرامج التوعوية لتعزيز الثقافة السياسية عند المرأة.


ويأتى ذلك فى ضوء ما يتضمنه برنامج الحكومة الذى يستمر لمدة 3 سنوات (2024-2027).







الحكومة

برنامج الحكومة

مصطفى مدبولى

المجلس القومى للمرأة

اخبار السياسة




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