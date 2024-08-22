اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 19 رحلة طيران أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 19 رحلة طيران دولية، من بين 153 رحلة يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 19 رحلة طيران، بينها 4 رحلات من دولة التشيك، و3 رحلات من ألمانيا، ورحلتين من بولندا، و5 رحلات من إيطاليا، ورحلتين داخليتين، ورحلة من هولندا، ورحلتين من سويسرا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى غدًا الجمعة 153 رحلة طيران تصل من 14 دولة أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.