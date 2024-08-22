المحافظ يشهد فعاليات احتفالية الأقصر عاصمة الثقافة الرياضية بحضور أبطال أولمبياد باريس

الأقصر – أحمد مرعى

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، برفقة الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، استضافة المدينة الشبابية الدولية بالطود فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة الرياضية، حيث كان في استقبالهم الدكتورة أميرة فاروق مدير عام المدن الشبابية، وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

وتفقد محافظ الأقصر، مقر المدينة الشبابية التي تضم أكثر من 135 غرفة وعدد 7 أجنحة فندقية، بالإضافة إلي الملاعب وحمام السباحة والمسرح وقاعة المؤتمرات، واطلع المحافظ على أنشطة المدينة وتجهيزاتها لإستقبال وتسكين الوافدين إليها من مختلف الأماكن داخل وخارج جمهورية مصر العربية، ووجه محافظ الأقصر بالحفاظ على ما تم إنجازه في مبنى المدينة الشبابية الدولية وتسويقه بشكل جيد.

وحضر فعاليات الاحتفالية لاستضافة الأقصر عاصمة الثقافة الرياضية، أبطال أولمبياد باريس، أحمد الجندى الحاصل على الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث، ومحمد السيد الحاصل على البرونزية في السلاح.

وكانت قد استعدت محافظة الأقصر لاستضافة فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة الرياضية العربية التي انطلقت اليوم الخميس، حيث فازت مصر بهذا اللقب عن جدارة بإجماع تصويت وزراء الشباب والرياضة العرب بجامعة الدول العربية، وتم اختيار الأقصر لتكون عاصمة الثقافة الرياضية العربية لعام 2024، وذلك نظراً لأهمية المحافظة التاريخية والحضارية وبما يؤكد إهتمام الدولة المصرية بالشباب والرياضة، وفي إطار حرصها على دعم الشباب العربي وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وتعزيز روح التعاون بينهم.

وثمن المحافظ الجهود المبذولة لاستضافة هذه الفعاليات، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس اهتمام الدولة الكبير بالرياضة والشباب. وأوضح أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لضمان نجاح الفعاليات، والتي ستكون فرصة هامة للشباب العربي للالتقاء وتبادل الخبرات والتجارب، وكانت قد تسلمت محافظة الأقصر علم عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام 2024، الذي فازت به الأقصر، واعتمدته جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في اجتماعه الأخير مارس الماضي.