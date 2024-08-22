اللجنة الفنية الأردنية المصرية تبحث تسهيل عمليات نقل الركاب والبضائع بين البلدين

عمان (أ ش أ)

ناقشت اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البرى قضايا متعددة مشتركة، ومنها تسهيل عمليات نقل الركاب والبضائع بين الأردن ومصر وعبرهما.

جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البرى على مدار يومين في العاصمة "عمان" برئاسة أمين عام وزارة النقل الأردنية بالوكالة أسامة كرادشة والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بمصر سيد متولى.

وأكد كرداشة أن مثل هذه اللقاءات الدورية تعكس العلاقات الطيبة والمتجذرة بين الأردن ومصر على كافة الصعد، معربا عن ثقته في أن التعاون المستمر سيعزز من تحقيق الأهداف المشتركة ويسهم في تطوير قطاع النقل في البلدين الشقيقين.

ولفت كرادشة- في بيان اليوم "الخميس"- إلى أن الهدف المشترك من هذه الاجتماعات هو تسهيل عمليات النقل وتخفيف الأعباء عن الناقلين،مع التوصل إلى تفاهمات توازن بين المصالح العليا لكلا البلدين.

من جهته، أشاد متولي بحفاوة الاستقبال الذي لقيه الوفد المصري في عمان، حيث شارك الوفد في اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة على مدى يومين، بهدف الخروج بتوصيات مشتركة تصب في مصلحة البلدين الشقيقين.

وأكد متولي أن العلاقات بين الأردن ومصر تاريخية ومبنية على أسس متينة، ويعززها التعاون المستمر والتنسيق المشترك في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قطاع النقل والقطاعات المساندة.