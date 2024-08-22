التهاب طبلة الأذن.. طرق الوقاية والعلاج

كتبت فاطمة ياسر

التهاب طبلة الأذن أحد أشكال الالتهابات التى تصاب بها الأذن، ويتسبب فى الشعور بألم يصعب تحمله.

وحول ذلك أكد الدكتور محمد إبراهيم جمعة استشاري الأذن والحنجرة فى جامعة الزقازيق أن التهاب طبلة الأذن يعد من الالتهابات شديدة الألم للمصاب، حيث يستمر الشعور بالألم إلى 48 ساعة متصلة، فضعف السمع فى الأذن الملتهبة يعد أحد المضاعفات فى حالة عدم العلاج، لافتا إلى أن البعض يتعرض لارتفاع في درجة حرارة الجسم.

وأضاف أن السبب الطبى للإصابة بالتهاب طبلة الأذن هو التعرض لبعض أنواع من البكتيريا أو الفيروسات المختلفة، فعند الإصابة بعدوى الأنفلونزا قد تتأثر الأذن وأيضا التهاب فى الحلق، أو العين.

وعن طريقة المتابعة والتشخيص، أوضح استشاري الأنف والأذن والحنجرة أنه حال وجود عرض واحد للشخص المصاب بالتهاب الأذن فيمكنه المتابعة فى المنزل، لكن إذا اشتدت درجة الألم مع التعرض لارتفاع درجة الحرارة، فهذا يعني الذهاب مباشرة للطبيب لاتخاذ التدابير اللازمة، ومنها إعطاء المريض المضادات الحيوية، للحد من الالتهاب، ووضع بعض النقط المعالجة، والمسكنات لتخفيف حدة الألم.

وأكد ضرورة عدم إهمال العلاج الخاص بالتهاب طبلة الأذن، لأنه قد يتسبب في ضعف السمع، أو أن يصبح الشخص أصم، لافتا إلى ضرورة الحماية من التعرض لأي عدوى فيروسية أو بكتيريا للحماية من التهاب طبلة الأذن، وأيضا تقوية الجهاز المناعي عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالحديد والفيتامينات خاصة فيتامين سي.