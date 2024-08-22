البتلو بـ280 جنيها.. أسعار اللحوم فى حملة مبادرة محاربة الغلاء بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا لرصد مبادرة محاربة الغلاء بمحافظة المنوفية، ورصد المنفذ الذى يقوم ببيع اللحوم الصغيرة بأسعار مخفضة لأكثر من 25%، بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، بجوار سوق الخضار بمدينة منوف، تحت إشراف وزارة الزراعة والتموين ومجلس مدينة منوف بمحافظة المنوفية.

جدير بالذكر، أن منفذ بيع اللحوم الصغيرة كائن بجوار مجلس مدينة منوف، ويتم الذبح داخل مجازر مدينة منوف، تحت إشراف وزارة الزراعة، ووزارة التموين، ومجلس مدينة منوف بمحافظة المنوفية، بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، بسعر 280 جنيها للكيلو، والضانى 320 جنيها.

تأتى المبادرة محاربة الغلاء تأتى في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم.



