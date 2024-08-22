الأونروا: إسرائيل أجبرت نحو 250 ألف غزى على النزوح قسرًا الشهر الجارى

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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى أجبر 250 ألف مواطن بقطاع غزة على النزوح قسرا خلال أغسطس الجاري، من خلال إصدارها 12 أمر إخلاء.



وقالت "الأونروا" - فى منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية فى غزة خلال أغسطس وصلت إلى 12 أمرا، ما تسبب فى نزوح قسرى لنحو 250 ألف شخص".



وحذرت الوكالة الأممية من أن "سكان غزة باتوا عالقين فى دوامة نزوح قسرى متكرر، حيث تواصل العائلات الفرار وسط العمليات العسكرية وحر الصيف اللاهب".



من جهة أخرى، طالبت منظمة "أنقذوا الأطفال"، اليوم، الحكومة البريطانية بتعليق فورى لجميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل "لخطورة استخدامها بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنسانى الدولي".



وقالت المنظمة الدولية، التى تتخذ من بريطانيا مركزا لها، على منصة "إكس": "نشعر بحزن شديد عندما نرى أن 6 أطفال بينهم 4 توائم فى العاشرة من العمر، وأمهم، هم أحدث ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية فى غزة".



وأضافت: "نحن ببساطة لا نستطيع قبول العنف الذى لا يزال الأطفال الفلسطينيون يواجهونه كأمر طبيعي".



ودعت المنظمة "حكومة المملكة المتحدة إلى التعليق الفورى لجميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، نظرًا للخطر الواضح المتمثل فى أنه قد يتم استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنسانى الدولي".