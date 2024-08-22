الأرصاد: أجواء صيفية حارة رطبة على أغلب الأنحاء.. ونشاط رياح بهذه المناطق

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقسا حارا رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة، مشيرة إلى أن الرياح معتدلة تنشط أحياناً على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الخميس، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29.