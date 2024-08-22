استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة أخرين فى مخيم طولكرم وعدة مناطق فى قطاع غزة

رام الله (أ ش أ)

أفادت مصادر محلية فلسطينية، استشهاد 19 فلسيطنيا من بينهم نساء وأطفال، فى مخيم طولكرم وعدة مناطق فى قطاع غزة.

وأوضحت المصادر في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم الخميس، أن ثلاثة شبان، استشهدوا صباح اليوم، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم طولكرم، خلال العدوان الهمجي المتواصل منذ فجر اليوم، تخلله دمار واسع في البنية التحتية.

وقالت المصادر، إن 3 شبان استشهدوا متأثرين بإصابتهم الخطيرة جراء قصف الاحتلال أحد المنازل في المخيم.

وأضافت أن آليات الاحتلال جرفت منذ الساعة الواحدة فجرا البنية التحتية في شوارع المخيم، وفي حارات حمام، والمدارس، وقاقون، والمقاطعة، والبلاونة، والمربعة، والعكاشة، وتعمدت تخريب الممتلكات العامة والخاصة من منازل ومحلات تجارية على طول شارع الخدمات وسط المخيم، وأغلقت جرافات الاحتلال جميع مداخل حارة المقاطعة عند المدخل الغربي للمخيم، وأزقتها بالسواتر الترابية، فيما انتشرت آليات عسكرية أخرى على طول شارع نابلس المحاذي لمدخل المخيم الشمالي، وفي ضاحية ذنابة الملاصقة له.

وفي سياق متصل .. استُشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لعدة مناطق في قطاع غزة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، استشهد 11 مواطنا وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حمودة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مشيرة إلى أن معظم الشهداء هم من الأطفال والنساء حيث وصلت جثثهم إلى مستشفى كمال عدوان، اشلاء متفحمة، فيما لا يزال آخرون تحت الأنقاض.

وفي منطقة تل الزعتر في جباليا شمال القطاع، استُشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة "سلمان" مقابل صالة أبو خاطر ،أما في مدينة خان يونس، فاستُشهد طفل وامرأة جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلاً يعود لعائلة أبو دقة في منطقة الفخاري شرق المدينة، كما أطلق الاحتلال النار تجاه خيام النازحين في مواصي القرارة شمال غرب خان يونس.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح جراء قصف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة الجديلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال شمال غرب المخيم ومنطقة المغراقة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها بكثافة تزامنا مع إطلاق نار كثيف على أحياء تل الهوا والزيتون والصبرة في مدينة غزة وسط تحليق مكثف لمسيرات الاحتلال في الأجواء.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونسفت مباني سكنية غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.