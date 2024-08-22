استشهاد 10 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى شمال غزة.. ومواجهات خلال اقتحام طولكرم

غزة (أ ش أ)

استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، فى قصف إسرائيلى استهدف منزلا فى بيت لاهيا شمالى قطاع غزة.. فيما اندلعت مواجهات عنيفة واشتباكات خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم، شمال غرب الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن معظم الشهداء، الذي ارتقوا اثر قصف منزل في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة؛ كانوا من الأطفال والنساء؛ حيث وصلت جثثهم الى مستشفى كمال عدوان، أشلاء متفحمة.

كما استهدفت غارات مكثفة للاحتلال أراضي بمحيط مقبرة أبو عبيدة وأبراج القسطل شرقي مدينة دير البلح وسط غزة، فيما استهدفت غارات مماثلة منزلا غرب مخيم النصيرات وسط القطاع؛ ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء.

وشهد جنوبيّ حي الصبرة جنوبي مدينة غزة قصف مدفعيّ قصف إسرائيلي؛ ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين.

وفي السياق، أصيب شاب بالرصاص إثر اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم، مدينة طولكرم ومخيمها وسط مواجهات واشتباكات وانفجارات عنيفة.

وأكدت مصادر محلية في مخيم طولكرم - لوكالة (وفا) - إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال التي حاصرت المخيم ومنعت سيارات الإسعاف من الدخول إليه.

وأشارت إلى اقتحام سبع آليات عسكرية المدينة من محورها الغربي، وجابت مختلف أحيائها وتحديدا الغربية والشرقية، قبل أن تتمركز في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي، وثابت ثابت الحكومي، ومحيط مقر المقاطعة المحاذي لمخيم طولكرم، وسط سماع أصوات إطلاق نار وتحليق لطيران الاستطلاع في سماء المدينة ومخيماتها.



ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات ترافقها جرافات عسكرية من النوع الثقيل نحو المدينة ومخيمها، في الوقت الذي طوقت فيه مخيم طولكرم، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية الكاشفة للمخيم وسط مواجهات واشتباكات وصفت بالعنيفة.