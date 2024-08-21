5 خطوات لحساب تكلفة التصالح فى مخالفات البناء بعد تسهيل الإجراءات

كتبت أمنية الموجى

خُفضت إجراءات التصالح فى مخالفات البناء من 26 إجراء إلى 8 إجراءات فقط، وذلك وفقًا لقرار وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض.

وهناك عدة خطوات لتحديد التكلفة النهائية للتصالح فى المخالفات الواقعة على البيت أو العقار، إلكترونيًا من خلال تحميل تطبيق "التصالح" على الهاتف المحمول، وتحميل المستندات المطلوبة للتصالح.

ويتم تحديد التكلفة النهائية الواقعة على البيت أو العقار، وفقًا لعدة خطوات التى جاءت كالتالي:

1- تحديد المساحة الكلية للعقار بضرب مساحة المسطح فى عدد الأدوار

2- الاطلاع على سعر متر التصالح فى منطقة العقار.

3- ضرب المساحة الإجمالية للعقار فى سعر المتر.

4- إضافة رسم الفحص بحد أقصى خمسة آلاف جنيه مصرى.

5- استكمال المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء إلكترونيًا.



وتضم المستندات صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم للتصال، صورة من التوكيل الرسمى من طالب التصالح فى حالة الوكالة للغير بإنهاء الإجراءات، كروكى لموقع المخالفة، صورة فوتوغرافية للمبنى المطلوب التصالح بشأنه، المستند الدال على ملكية طالب التصالح للمبنى المتقدم بالتصالح عليه، وفى حالة عدم رفع كل المستندات المطلوبة والتسجيل يجرى رفض الطلب المقدم.