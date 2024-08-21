وزير الإسكان ومحافظ كفرالشيخ يناقشان ملفات مشروعات مياه الشرب والصرف

كفرالشيخ- محمد سليمان

ناقش المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من ملفات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة كفرالشيخ، مؤكدين علي تذليل كافة العقبات، وسبل التوسع في تغطية خدمة الصرف الصحي كما ناقش وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ، موقف المشروعات التى شارفت على الانتهاء، وتم التوجيه بسرعة إنهاء تلك المشروعات ودخولها الخدمة، وعقد اجتماعات تنسيقية بين المختصين من الجانبين لدفع معدلات العمل بتلك المشروعات، مؤكدين أن هدف الوزارة والمحافظة هو خدمة المواطن وتوفير مختلف الخدمات الأساسية للسكان، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، الدكتور مهندس سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ، الدكتور مهندس محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء المهندس إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، الدكتور مهندس صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء المهندس عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء مهندس أمين شوقي نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الدكتور حمدي عبدالنبي مدير عام المعايير والمطابقة بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس طارق الرفاعي معاون الوزير لمتابعة مشروعات المرافق، اللواء مهندس حسن عبد الغني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، محمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ للمشروعات، وعدد من قيادات وزارة الإسكان ومحافظة كفرالشيخ.

‏رحب اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بالمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لجميع المشروعات القومية والخدمية على أرض محافظة كفرالشيخ.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية فى نطاق عمل الوزارة، لخدمة أهالينا بمحافظة كفر الشيخ، وتهدف لتعظيم التعاون المشترك مستقبلاً، موضحاً أن زيارته اليوم، تهدف للاطمئنان على سير العمل بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى وموقف المشروعات الجارى تنفيذها، وموجها بالتنسيق والتكامل بين المشروعات الجارى تنفيذها لتعظيم الاستفادة منها فور انتهائها.

وأشار وزير الإسكان، إلى أننا حريصون على ضغط معدلات التنفيذ لسرعة إنهاء المشروعات التى شارفت على الانتهاء من أجل تشغيلها ودخولها الخدمة، واستفادة المواطنين بها، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى يتم ضخها فى تلك المشروعات، موضحاً أن المتابعة الدورية الميدانية لموقف مختلف المشروعات الجارى تنفيذها هى أساس النجاح، حيث تهدف المتابعات الميدانية لدفع معدلات التنفيذ وتقديم الدعم اللازم، وحل المشكلات وتذليل العقبات، والحفاظ على معدلات الأداء على أفضل مستوى.

ومن جانبه، توجه اللواء علاء عبدالمعطى، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، ومسئولى الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها، مؤكداً أن وزارة الإسكان وجهاتها هى الداعم الأساسى لمحافظة كفر الشيخ لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وموضحاً أن المحافظة تقدم كل الدعم والمساندة والتعاون مع وزارة الإسكان لسرعة إنجاز المشروعات لخدمة أهالى المحافظة.

‏قال محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في مجالات البنية التحتية والأساسية متمثلة فى إنشاء وتطوير وتوسعة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة «المبادرة رقم واحد على مستوى العالم»، فى تطوير البنية التحتية والأساسية للقرى، بهدف تقليل التلوث ببحيرة البرلس والمصارف الزراعية التي تصب فيها وبالتالي يؤدى إلى تقليل التلوث بالبحر الأبيض وذلك من خلال توفير شبكات ونظم معالجة مياه الصرف الصحي للمجتمعات الريفية غير المخدومة وبالتالي تحسين البيئة والمرافق الصحية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، ان المشروع ممول بقرض من خلال بنك الاستثمار الاوروبى (EIB)والاتحاد الاوروبي (EU) وبنك إعادة التنمية والأعمار الاوروبي (EBRD) بقيمة اجمالية تبلغ 163.5 مليون يوورو ويتم تنفيذ المشروع الي مرحلتين المرحلة الاولي بقيمة 55 مليون يورو ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع 194 الف نسمة بنسبة 3.9 % والمرحلة الثانية بقيمة 108.50 مليون يورو ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع 205 الف نسمة بنسبة تغطية 5 % ويقوم المشروع على ثلاثة محاور وهي (جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف) و يهدف إلى وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لنحو 11 مليون مواطن بـ180 قرية في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها بشكل آمن في الري والزراعة

لافتًا أنه يتم تنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بقيمة 45.8 مليون يورو ويببلغ عدد المستفيدين : 144.7 الف نسمة بنسبة تغطية 4 % ويتم خلال المشروع انشاء محطة معالجة الناصرية بطاقة 10 آلاف م3/يوم وانشاء توسعات وإعادة تأهيل محطة معالجة الجرايدة بطاقة 5 آلاف م3/يوم وتخدم عدد 13 قرية وتابع بالصرف الصحي بالإضافة الي إعادة تأهيل محطتي معالجة بيلا وإبشان.



