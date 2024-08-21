وزارة الصحة تكشف المكملات الغذائية الهامة للسيدات الحوامل

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الاهتمام بصحة الجنين مهمة من أجل نمو صحى ويجب على السيدات الحوامل تناول المكملات الغذائية التى تحتوى على الحديد وحمض الفوليك وذلك بعد الرجوع للطبيب.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يجب على الطبيب أن يقوم بتحديد المكملات الغذائية التى تحتوى على الحديد وقياس نسبة الهيموجلوبين.

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح المهمة للسيدات الحوامل تتعلق بالتغذية الصحية في شهر رمضان، حيث تتضمن تجنب كل من:

ـ اللحوم غير المطهية.

ـ السمك غير كامل الطهي.

ـ الحليب الخام.

ـ البيض الخام أو المطبوخ جزئيًا.

ـ المشروبات المنبهة مثل الشاي والقهوة.

ـ الأطعمة المحفوظة.

كانت وزارة الصحة والسكان قالت إنه تم إمداد 100% من عيادات الجمعيات الأهلية باحتياجاتها من وسائل تنظيم الأسرة بالأسعار المدعمة، وذلك لتوفير الخدمات للسيدات الحوامل.