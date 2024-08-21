هيئة التأمينات تعلن تفعيل التحصيل الإلكترونى من أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم

كتب مدحت وهبة

شهد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبنك الأهلي وشركة فوري للخدمات الإلكترونية، بشأن تفعيل آليات التحصيل الإلكتروني للجهات المختلفة بهدف التيسير علي المواطنين.

وقع البروتوكول كلاً من محمد سعودي قطب، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، واللواء وليد السيد محمد، رئيس مجلس إدارة شركة فوري للخدمات الإلكترونية.

وأوضح عوض أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية الرامية إلى التحول الرقمي والشمول المالي وتفعيل آليات التحصيل الإلكتروني للجهات المختلفة بهدف التيسير علي المواطنين ومنهم فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين، لافتا إلى أنه بموجب هذا البروتوكول سيسدد العميل إلكترونيًا عن طريق البطاقة الائتمانية أو المحفظة الإلكترونية بدون أي تداول نقدي أو تدخل يدوي وأن ذلك يأتي بالتزامن مع استعداد الهيئة لإطلاق نظام المعلومات الجديد والذي يحقق مبدأ فصل تقديم الخدمة عن تنفيذها تحقيقًا لمبادئ الحوكمة وتحسين الآداء وتحييد العنصر البشري، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات والدفع الإلكتروني من المنصة الرقمية للهيئة.