نائب محافظ دمياط تعقد اجتماعًا لمتابعة أعمال منظومة التصالح بمخالفات البناء

دمياط معتز الشربيني

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، إجتماعًا لمتابعة ملف منظومة التصالح بمخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، والمستشار هيثم الغندور المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومدير إدارة الشئون القانونية ومدير إدارة التخطيط العمرانى ومشرف المراكز التكنولوجية ووحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة.

حيث تم خلاله متابعة ما تم اتخاذه من خطوات لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وذلك وفقًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط

وأشارت نائب محافظ دمياط، إلى أن لقاء اليوم يستهدف متابعة عدد الطلبات المقدمة للحصول على شهادات التصالح، وما تم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وكذلك ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق القانون.

وطالبت المهندسة شيماء الصديق، أجهزة المحافظة المعنية بالتعاون لسرعة البت في مختلف الطلبات المقدمة من جانب المواطنين وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الدالة على التصالح الخاصة بهم، وفقًا للقانون الذي تم إقراره مؤخراً، ولائحته التنفيذية.