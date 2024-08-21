معهد وقاية النباتات ينظم ندوة حول إنتاج المبيدات الحيوية لمكافحة الآفات

كتبت أسماء نصار

نظم معهد بحوث وقاية النباتات ندوة علمية وتدريب عملي تحت عنوان "إنتاج المبيدات الحيوية كبدائل واعدة" بمقر المعهد و مُكون إنتاج المبيدات الحيوية - لتقديم الحلول المبتكرة وتطوير تقنيات زراعية جديدة ووضع استراتيجية شاملة تهدف إ؟لى تعزيز قدرة القطاع الزراعي للمساهمة في تحسين الإنتاجية الزراعية و تحقيق الأمن الغذائي.

أوضح الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات الدور المبيدات الحيوية كبديل أكثر أمانًا واستدامة في برامج المكافحة المتكاملة لآفات وذلك في ظل التوجه العالمي نحو الزراعة المستدامة والحفاظ على الصحة النباتية، تبرز المبيدات الحيوية كحل واعد في مكافحة الآفات الزراعية.

وأشاد بمكون إنتاج المبيدات الحيوية بالمعهد الذي ينتج و يوزع بروتكتو 9.4 WP % و هو مبيد حيوي من جراثيم بكتيريا Bacillus thuringiensis (B.t.) تم اعتماده من لجنة مبيدات الآفات الزراعية ضد فراشة درنات البطاطس في الحقل، التوتا أبسليوتا في الطماطم، الفقس الحديث لدودة ورق القطن و دودة الحشد الخريفية.

كما يتم حاليا اتخاذ إجراءات اعتماد المبيدان بيوميتا 2.5% WP ضد العنكبوت الأحمر على الخيار الصوب و بيوسيانا 2.5% WP ضد دودة الحشد الخريفية على محصول الذرة، مؤكدا على سعى المعهد الجاد على تقديم الحلول المبتكرة بدعم القدرات و تشجيع الباحثين على مواكبة التطورات العلمية في مجال وقاية النباتات، و للتحديث المستمر للمبيدات الحيوية بزيادة الآفات المستهدفة منها لدعم الحفاظ على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي والحد من التلوث فهي لا تتراكم في التربة أو المياه الجوفية مما يؤدي الى تحسين جودة المنتجات الزراعية وضمان سلامة الغذاء.

وأوضحت الدكتورة نها عبد الجليل وكيل المعهد لشئون البحوث أن الندوة انقسمت ليومين، محاضرات نظرية عن الإنتاج التجاري للفطريات المسببة للأمراض الحشرية وتحديات التطبيق، الفيروسات المسببة للأمراض الحشرية كعوامل مكافحة بيولوجية: التطبيقات التجارية والآفاق المستقبلية، كما تم تقديم شرح شامل عن بروتكتو كمبيد حشري حيوي بديل وأهمية البكتيريا B.t. كعامل مكافحة بيولوجية ودورها في المكافحة المتكاملة للآفات، و تدريب عملي على خطوات إنتاج مبيد حشري فطري مسبب للأمراض الحشرية، بكتيريا B.t. من العزل إلى المنتج التجاري و الانتاج الكمي لفيروسNPV.