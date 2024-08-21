معلومة تهمك.. إجراءات الحصول على رخصة فرش مناسبات أمام المحال

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لاستخراج رخصة فرش مناسبات موسمية للمحال المرخصة، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

- أصل الرخصة.

- آخر إيصال تفتيش.

- آخر إيصال نظافة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

- عمل معاينة وإبداء رأي الإدارة المختصة.

- تحرير قسيمة السداد.

- التسديد في الخزينة المختصة واستلام التصريح وتلقي الخدمة.