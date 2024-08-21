مشروع مصر القومى للاستثمار فى رأس المال البشرى من قلب مهرجان العلمين الجديدة

كتب محمد السيد الشاذلى

تفقدت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مقر الأكاديمية بمهرجان العلمين الجديدة 2024 وذلك ضمن زيارتها للمدينة وللمهرجان.

و التقت الدكتورة رشا راغب، العديد من زوار المهرجان وبعض خريجي ومتدربي الأكاديمية، وحرصت أن تتابع الأنشطة وورش العمل والفعاليات التدريبية والترفيهية المختلفة التي تقوم بها الأكاديمية من خلال تواجدها على هامش المهرجان حيث تستهدف مختلف الفئات العمرية تأكيدًا على دور الأكاديمية الوطنية للتدريب كمشروع مصر القومى للاستثمار فى رأس المال البشرى من أجل مستقبل مستدام.