محافظ جنوب سيناء يوجه بضرورة تحليل عينات المياه بمحطة نوبيع بشكل دورى

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن مياه الشرب تعد أمن قومي لذا سعت القيادة السياسية على توافرها بكافة مدن المحافظة، بهدف تحقيق الاستقرار لمواطني سيناء

وأوضح المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر بمواصفات عالمية، لذا جرى تزويدها بأجهزة على أعلى مستوى، لإنتاج مياه عالية الجودة ومطابقة للاشتراطات الصحية ، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ محطة تحلية مياه البحر الجديدة بمدينة نويبع، اليوم الثلاثاء، بحضور عددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



واستمع المحافظ لشرح وافي عن المحطة، وتابع سير العمل بها من خلال غرفة التحكم والمتابعة ، وأكد على ضرورة تحليل عينات المياه بالمحطة بشكل دوري حرصا على سلامة المواطنين وزائري المدينة من السائحين، مع الحرص على إجراء الصيانة لها طبقا للتوقيتات المتفق عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وتعمل المحطة بطاقة 15 ألف متر مكعب يومي وتتضمن 3 خزانات طاقة كل خزان 5 آلاف متر مكعب، وتخدم المدينة والقرى والوديان التابعة لها، وميناء نويبع البحري بمرافقه ومشتملاته

واكد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء متابعة الأنشطة الزراعية والوقوف على التحديات التي تواجه المزارعين للنهوض بالقطاع الزراعي، وذلك على هامش زيارته لمدينة نويبع.

والتقى المحافظ بعدد من أصحاب المزارع الذين أكدوا أن تقنين المزارع يعد من أهم التحديات والملفات الشائكة التي تعوق هذا القطاع الذى يعد من أهم روافد الإقتصاد المصري.

وأوضح المزارعين أنهم نجحوا في تحويل الصحراء الجرداء إلى جنة خضراء في ظل ظروف مناخية وإمكانيات محدودة نتيجة لعدم توافر المعدات الزراعية الحديثة، والأسمدة المختلفة

وقال المحافظ إن ملفات التقنين ذات أولوية لدى القيادة السياسية، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لتخطي التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية

وأشاد المحافظ بالجهود التي يبذلها المزارعين للنهوض بالقطاع الزراعي والتفكير خارج الصندوق وعدم انتظار الوظائف الحكومية بل فضلوا الحفر في الصخر من أجل تحقيق أهدافهم التي سيكون لها مردود إيجابي لتحسين إقتصاد بلادهم.

وتفقد المحافظ خلال الزيارة معرضا للمنتجات اليدوية التي يوجد داخل إحدى المزارع، ويتضمن حقائب متنوعة الشكل والحجم مصنوعة من الجلد الطبيعي واكسسوارات ومشغولات من الخرز بجانب الأعشاب الطبيعة التي يقبل السائحين على شرائها.

وأوضحت مالكة إحدى المزارع أنه يوجد اقبال سياحي على زيارة هذه المزارع خلال الموسم السياحي الشتوي وذلك ضمن السياحة البيئية الزراعية التي ظهرت في المدينة مؤخرا، ويعيش السائح داخل المزرعة في مخيمات جرى إنشاؤها لهذا الغرض ، كما تفقد المحافظ إحدى المزارع الخاصة بتربية الخيول، وأشاد بأفكار الشباب المتنوعة

كما تفقد المحافظ مزرعة الخيول بالمدينة واعرب عن اماله فى تحقيق انتاج سلالات اصيلة من الخيول بمدينة نويبع وخاصة لما يذكر عن علاجها لبعض الأمراض النفسية الخاصة بالأطفال وأن يكون هناك مردود إيجابي لهذا النوع من المزارع

وأكد أن التوجه نحو المشروعات الزراعية يعد خطوة هامة في التنمية والاتجاه نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتصدير الفائض مما يعزز الاقتصاد القومي لمصر

و قام محافظ جنوب سيناء بزراعة شجرة زيتون بالمزرعة ايمانا منة بأهمية هذا القطاع الهام الداعم للإقتصاد المصرى وتشجيعا على الجهود الجارية به وفى نهاية اللقاء قدم المحافظ الشكر والتقدير للقائمين على هذه المشاركات وعلى جهودهم البارزه.

