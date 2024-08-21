محافظ بني سويف يفتتح موسم جنى القطن وسط فرحة المزارعين

بنى سويف هانى فتحى

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، موسم جني القطن لموسم 2024، داخل أحد الحقول بمركز ناصر، وذلك في حضور المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، وشوقي هاشم رئيس الوحدة المحلية، والمهندس أسامة سعيد وكيل المديرية، والدكتور مصطفى عمارة المسؤول الإعلامي بمعهد بحوث القطن حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ومسؤولى الإدارة الزراعية والوحدة المحلية.

جاء ذلك خلال تجوله "اليوم" داخل أحد الحقول التابعة للأهالي بزمام قرية كوم أبو خلاد، حيث هنأ المحافظ المزارعين ببدء موسم جني القطن والذي وصفه بـــ"موسم الخير"، متمنيا أن يكون موسم خير وبركة ونماء على مزارعى مصر، منوهاً وأن الدولة بمؤسساتها و أجهزتها لا تألو جهداً فى الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الزراعة، وحتى جنى المحصول وتوريده وتسليم المستحقات المالية.

كما أثنى المحافظ على محصول الحقل المزروع بقطن صنف "جيزة 95 طويل التيلة"، والذى يتم إكثاره بمركز بحوث سدس، مشيرا إلى أن بنى سويف أصبحت خلال الفترة الماضية من المحافظات السباقة التى تعتمد على تطبيق أحدث الطرق العلمية فى الزراعة، لاسيما مع وجود مركز بحوث سدس والذى يقوم علماؤه وباحثوه بدور كبير فى استنباط سلالات من التقاوى عالية الإنتاجية، ومقاومة للآفات والتغيرات فى الأحوال الجوية، لافتا إلى حرص المحافظة على دعم المحاصيل الاستراتيجية منذ بداية الزراعة من خلال توفير كافة مستلزمات الفلاح من البذور والتقاوي والأسمدة لتحسين نوعية المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاجية، ضمن خطة الدولة التى تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد، خاصة فى ظل الظروف والتحديات الحالية

من جهته، أشار وكيل الزراعة، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالمحصول لهذا الموسم بلغت 12 ألف و400 فداناً على مستوى المحافظة، وأن الحقل "الذى شهد افتتاح الموسم"قُدرت إنتاجيته بـــ 12 قنطار للفدان وذلك في ضوء تقرير الوحدة الإحصائية بالمديرية وبناء على تقييمه بالطرق العلمية ، فيما يبلغ متوسط الإنتاجية على مستوى المحافظة 8 قنطار للفدان، مشيرا إلى أنه وبناء على قرار الحكومة، تم تحديد سعر الضمان بقيمة 10 آلاف جنيهاً للقنطار"كحد أدني"لمحافظات الصعيد، و12 ألف للقنطار لمحافظات الوجه البحري، حيث يتم تسويق المحصول في مراكز وحلقات تجميع ومن خلال مزاد ، لضمان حصول المزارعين على العائد المناسب وتقليل الوسطاء، ووفق حزمة من الضوابط الفنية والإدارية.