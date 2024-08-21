محافظ الفيوم يشهد عملية إنزال زريعة الجمبري لبحيرة قارون

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، أعمال إنزال زريعة الجمبري لبحيرة قارون، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة نسرين عز الدين الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، والمهندس أيمن محمد محمود مدير عام الثروة السمكية بالفيوم، والمهندس محمد مصطفى ممثلاً عن فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، وعادل أمين رئيس جمعية قارون لصيد الأسماك.

وقال محافظ الفيوم، أن دفعة الزريعة التي تم إنزالها اليوم ببحيرة قارون لعدد مليوني وحدة زريعة هي الدفعة الرابعة، ليصل إجمالي كمية الزريعة التي تم إنزالها بالبحيرة إلى 6 مليون وحدة خلال أسبوع واحد، وذلك بعد اتفاق مجموعة العمل الخاصة بإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، على ملائمة مياه البحيرة لإنزال الزريعة وفقاً للتحاليل التي قامت بإجرائها كل جهة من هذه الجهات، وذلك بهدف إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وعودة الحياة المائية إليها من جديد.



وشدد المحافظ، على ضرورة منع أعمال الصيد ببحيرة قارون لمدة شهرين تبدأ في الأول من سبتمبر وتنتهي بنهاية شهر أكتوبر القادم، لضمان الحفاظ على الزريعة ضد عمليات الصيد المخالف مثل شباك الجر، وتحقيق المردود الاقتصادي المنتظر من عمليات الإنزال.

وأكد محافظ الفيوم، أن بحيرة قارون تُعد مصدر غذاء أساسي للثروة السمكية، ومصدر عمل مباشر وغير مباشر للكثير من أبناء المحافظة، مشيراً إلى ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد، لتنفيذ خطة العمل الشاملة لإعادة الحياة المائية للبحيرة وزيادة مخزونها السمكي.

ووجه المحافظ، بضرورة التصدي الحازم للممارسات السلبية التي تؤثر على المخزون السمكي ببحيرات قارون والريان، مثل مخالفات الصيد بشباك الجر، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وضبط ومصادرة المعدات والسيارات التي تشارك في هذه الجرائم البيئية.

