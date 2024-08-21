محافظة الإسكندرية: قطار برج العرب اصطدم بـ5 سيارات وأسفر عن وفاة شخصين

الإسكندرية جاكلين منير

توجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية إلى موقع الحادث فور تلقى غرفة عمليات المحافظة إخطار بوقوع حادث تصادم قطار بعدد من السيارات، وذلك لمتابعة الموقف والتأكد من تواجد جميع الجهات المعنية، حيث تواجد مدير أمن الإسكندرية وعناصر الشرطة والحماية المدنية وشرطة المرور والأجهزة الأمنية بموقع الحادث.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم قطار بعدد من السيارات، وذلك أثناء غلق المزلقان لمرور قطار الركاب القادم من الضبعة ومتوجه إلى محرم بك، حيث قامت سيارة مقطورة بعبور المزلقان، مما أدى إلى اصطدام السيارة بالقطار القادم من الضبعة ومتوجه إلى محرم بك وخرج القطار من خط القضيب واصطدم بعدد 5 سيارات (3 سيارات نقل- ميكروباص سرفيس- سيارة ملاكي)، أسفر الحادث عن وجود حالتين وفاة تم نقلهم إلى مشرحة برج العرب، ومصابان تم نقلهم إلى مستشفى برج العرب، لتلقيهم العلاج اللازم والاطمئنان على استقرار حالتهم.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن جميع الجهات التنفيذية المعنية متواجدة حاليا فى الموقع لمتابعة الموقف وتقديم الدعم اللازم.