محاضرات وفعاليات متنوعة لرواد قصور الثقافة بالأقصر ضمن الأنشطة الصيفية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، فى إطار برامج وزارة الثقافة، وذلك استمرارا للأنشطة الصيفية التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة للأطفال، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "التلوث البيئى وأثره على صحة الأطفال" تناول خلالها سيد صدقى أخصائى اجتماعى بمدرسة فصول ابن الجراح الثانوية التجارية بالأقالتة التلوث البيئى وأسبابه والآثار السلبية للتلوث البيئى على صحة الأطفال وتلوث البيئة كأهم أسباب تغير المناخ وكيفية حماية الأطفال من أضراره.

وبجانب ذلك أعدت ورشة داخل قصر ثقافة حاجر العديسات، حول يوسى ماث "برنامج الحساب الذهني" نفذتها زينب أحمد، أعقبها مسابقة ثقافية للأطفال أدارتها هناء يونس أخصائى مكتبة الطفل بالقصر.

واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافى، برئاسة عماد فتحى، أعد قصر ثقافة أرمنت فقرات متنوعة "قصة، غناء، شعر، إنشاد ديني" بحضور ومشاركة الشاعر خالد حلمى الطاهر، أحمد محمود أحمد الجنابى، سيد صدقى فهمى، النوبى عبد الراضى، على حسان خضرى، والناقد عمرو عبد الصبور، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة فنون تشكيلية نفذتها ولاء أحمد، وورشة أشغال يدوية عمل فازة بالفوم تنفيذ عفاف إبراهيم، بالإضافة إلى ذلك أعدت ورشة حكى بعنوان" القرد النشيط والدوبة الكسولة" سردتها صفاء موسى.

وكذلك نفذ قصر ثقافة الطارف ورشة فنون تشكيلية رسم "شعار محافظة الأقصر" مع شرح رمز شعار المحافظة تنفيذ حسن رفاعى محمد مع الأطفال بالمكتبة، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة أعمال فنية تنفيذ حجاجية خيرى، وكذلك نفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنية أشغال يدوية "تزيين أقلام الرصاص بورق الفوم" نفذتها إيمان محمود، ونفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين للأطفال نفذتها سمر محمد، بالإضافة إلى ذلك أعد عرض مسرح عرائس للأطفال قصة عن "الطمع" أداء منى عبدالرحمن.



فعاليات متنوعة لرواد قصور الثقافة بالأقصر لدعم الأطفال



ندوات لدعم الأطفال داخل قصور ثقافة الأقصر



ندوات لرواد قصور الثقافة بالأقصر ضمن برنامج الأنشطة الصيفية



