"كابيتانو مصر" تجرى اختبارات الموسم الثالث من مسقط رأس أحمد رفعت.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد نادي سخا الرياضى بمدينة كفر الشيخ اختبارات الموسم الثالث لمشروع "كابيتانو مصر" المشروع القومي لاكتشاف المواهب الشابة في موسمه الثالث بمحافظة كفر الشيخ، على أرض ملعب نادى سخا الرياضى، تستمر على مدار يومين، ضم المرحلة 6 محافظات وهي "كفر الشيخ، الإسكندرية، المنوفية، القاهرة، بني سويف، قنا"، حيث تجرى الاختبارات للمتقدمين من مواليد 2010، مشروع "كابيتانو مصر" تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع ينطلق للمرة الأولى من محافظة كفر الشيخ، مسقط رأس اللاعب الراحل أحمد رفعت، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تخصيص جائزة باسم الراحل في مركز "الجناح الأيسر"، وتم الإعلان عن فتح باب التسجيل للاختبار على الصفحة الرسمية لمديرية الشباب و الرياضة و الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الإجتماعي، مضيفا أن المتقدمين يمرون بمراحل الكشف الطبى بتواجد الأطباء المتخصصين، وقياسات الطول والوزن وغيرها من الاختبارات المهارية وقياس الجهد بوجود اللجان الفنية للتقييم من وزارة الشباب والرياضة و الأخصائيين الرياضيين من المديرية وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، الإختبارات على ملعب سخا من تنظيم فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

وحددت شروط التقدم لاختبارات مشروع كابيتانو مصر للموسم الثالث كالتالي: أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2010 عمر 14 سنة الحضور بصورة شهادة الميلاد، أن لا يكون المتقدم للاختبار، مسجل بأي نادي أو هيئة رياضية، حضور الاختبارات بزي رياضي "شورت، تيشيرت، حذاء رياضي" وضرورة التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكتروني أو مسح QR CODE عبر الصفحات الرسمية المعلنة، الالتزام بالبرنامج الزمني والمواعيد المحددة لكل محافظة، يتم السماح لكل مشترك باصطحاب (فرد واحد فقط) من أسرته أثناء الاختبارات منعا لأي تزاحم يعرقل عملية الاختبارات وحفاظا على سلامة أبنائنا اللاعبين والإختبارات مجانية بدون أي مقابل مادي وبدون دفع أي رسوم نهائيا.



إجراء اختبارات الموسم الثالث لمشروع كابيتانو مصر



إجراء كشف طبي على لاعب



استقبال اللاعبين قبل إجراء الاختبارات