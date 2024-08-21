عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

رام الله (أ ش أ)

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات متتالية، فيما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها عند بوابات المسجد الأقصى.

وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منطقة باب الزاوية مركز الخليل التجاري، ونكلت بالمواطنين واستولت على مفاتيح مركباتهم وأرغمتهم على تركها متوقفة وسط الشوارع الحيوية.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى بلدة نحالين غرب بيت لحم، وتمركزت على مدخلها الرئيسي ووسطها وشنت حملة دهم لعدد من منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها، دون أن تعتقل أحدا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، قريتي فقوعة شمال شرق جنين وبيت قاد شرقها، وانتشرت على مداخل القريتين وفي الشوارع المؤدية إليهما، وداهمت منزل الأسير علي السيبني في فقوعة وفتشته وعبثت في محتوياته .

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس، أمام المتوجهين إلى الأغوار، مما أعاق مرورهم وخلق أزمة مركبات على طول مئات الأمتار.. ويشهد الحاجز منذ أشهر تشديدات عسكرية وإغلاقا بشكل متكرر، أمام حركة المواطنين.