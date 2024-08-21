شيخ الأزهر يستقبل وفد اتحاد الكشافة المسلم ويوصيهم بالتعريف لما يتعرض له الفلسطينيون

كتب لؤى على

*وزير الشباب والرياضة: شيخ الأزهر داعم بقوة لقضايا الشباب وقضايا الأمة في مختلف المجالات*

*رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني لشيخ الأزهر: مواقفكم الداعمة للشعب الفلسطيني تثلج صدور المسلمين حول العالم*

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيل، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بـ مشيخة الأزهر، وفد اتحاد الكشافة المسلم من المشاركين في المؤتمر الكشفي العالمي المنعقد في مصر بحضور ممثلين عن 174 دولة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والفريق جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني.

وأكد شيخ الأزهر أهمية دور الحركة الكشفية في نشر قيم التسامح والسلام والتعايش، مصرحًا: «عليكم أيها الشباب واجب ‏التقريب بين الثقافات وإشاعة السلام ‏بين الناس، ومشاركتكم في التعريف بآلامهم ومشكلاتهم، ولدينا أزمة ظلم وافتتات على ‏الإنسان، وهدم لكل القيم الإنسانية والأخلاقية يتعرَّض لها أهل غزة في فلسطين في ظل صمت عالمي مخز، ‏ولا بد من تسخير صوتكم للتعريف بمخاطر العدوان الغاشم والمجازر اليومية التي يرتكبها المحتل، وخاصة أن الشباب جبهة مؤثرة وقادرة ‏على التعبير عن نفسها».‏

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تقديره لاستضافة فضيلة الإمام ‏الأكبر لهذا اللقاء في رحاب مشيخة الأزهر، خصوصًا وأن فضيلة الإمام الأكبر داعم بقوة لقضايا الشباب ‏وقضايا الأمة في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني عن سعادته بلقاء شيخ ‏الأزهر، ‏قائلًا لشيخ الأزهر: «لكم في قلوب الفلسطينيين ‏مكان مميز، أنت تمثل الإسلام السمح، ‏وصوتكم ودعمكم للشعب الفلسطيني مسموع ومؤثر وتثلج صدور المسلمين جميعا حول ‏العالم، وأنا هنا أنقل لكم مشاعر الفلسطينيين، أنت ممثل لنا وموقفكم وموقف الأزهر الداعم لفلسطين شرف ‏لنا وهو موقفنا، وكلامكم لسان حال كل من يتحلى بالقيم والأخلاق‏».‏

وعبر ممثلو اتحاد الكشافة عن سعادتهم الغامرة بهذا اللقاء المهم والجلوس مع فضيلة الإمام الأكبر وفي رحاب ‏مشيخة الأزهر، مؤكدين أنَّ هذا اللقاء بمثابة رسالة دعم لما يقومون به، كما أكد ممثلو الاتحادات الكشفية أنهم يقدرون عاليًا ما ‏يقوم به شيخ الأزهر في نشر قيم التسامح والوسطية والتعايش والعدل، ‏لضمان التعايش بين جميع الثقافات،‏ ‏كما وجَّه الشباب الشكر للدولة المصرية على تنظيم أكبر حركة كشفية في العالم، وتهنئة مصر على عقد ‏المؤتمر الكشفي العالمي.



المؤتمر-العالمي-للكشافة



جانب-من-الاجتماع



خلال-اللقاء



شيخ-الازهر-خلال-الاجتماع



شيخ-الازهر-ووزير-الشباب-والرياضة



شيخ-الأزهر-ووزير-الشباب-والرياضة



شيخ-الأزهر-ووزير-الشباب-والرياضة-يستقبلان-وفد-اتحاد-الكشافة-المسلم



شيخ-الأزهر-ووزير-الشباب-والرياضة-يستقبلان-وفد-اتحاد-الكشافة-المسلم-المشاركين-في-المؤتمر-العالمي-للكشافة



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