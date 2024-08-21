شاهد احتفالات الأقباط في كاتدرائية الزقازيق بختام صوم العذراء

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان أجراس الكنائس تدوي احتفالا بختام صوم العذراء.. شاهد احتفالات الأقباط بكاتدرائية الزقازيق، ذلك من داخل كنيسة ماريوحنا بالزقازيق.

رصد البث المباشر، أجواء احتفالات بالفرحة، التي بدات بالقداس ترئاسة نيابة الانبا تيماثواس مطران الزقازيق ومنيا القمح، و بحضور الاباء والكهنة، وتلاهاو الترانيم لشباب من الشماسين.

ومع دقات الساعة الثامنة، دوت أجراس الكنيسة مدينة الزقازيق، واطلق موكب العذراء تقدمه الانبا تيماثواس مطران الزقازيق والاباء والمهنة بالشموع والشماسين حاملين الصليب وصور العذراء مريم، تعالت اصوات الحاضرين بالدعوات و الزغاريد فرحة بالموكب .

ويعتبر صوم العذراء مريم من أقدس الأصوام فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي يبدأ يوم 7 أغسطس من كل عام ويستمر لمدة أسبوعين.