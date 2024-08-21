زيارة لمشروع رفع كفاءة مركز التكوين المهنى بجمعية الأسر المنتجة بالمنصورة

الدقهلية - سارة الباز

تابعت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير التضامن الاجتماعى بالدقهلية تنفيذ مشروع رفع كفاءة، وتطوير مركز التكوين المهنى بجمعية الأسر المنتجة بالمنصورة، حيث كلفت نجلاء موافى، مدير إدارة التكوين المهنى بمتابعة، وتفقد أعمال تطوير مشروع التكوين المهنى بشارع الجلاء المسند لجمعية الأسر المنتجة بتكلفة 3.3 مليون جنيها.

وصرحت "جلالة" أن المركز يضم ورش، وقاعات تدريب، ومركز إعداد، كما يوفر تدريب أشغال الأسر، وخياطة للفتيات، والمرأة المعيلة، وعرض منتجاتهم بمعرض الجمعية، لافتة إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ رفع كفاءة المركز، والذى يهدف لبناء قدرات، ورفع كفاءة المتدربين من خلال تطوير، وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر مركز التكوين، وملحقاته التى تشمل القاعات، ومركز الإعداد.

يأتى ذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية، وفى إطار تكليفات الدكتورة مايا مرسى، وزير التضامن الاجتماعى بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي.