رياضة كفر الشيخ تشارك ماراثون الدراجات بمدينة العلمين الجديدة

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك 100 شاب من محافظة كفر الشيخ، في ماراثون الدراجات، بمهرجان العلمين الجديدة، والذي بدأ بساحة السينمات عند منطقة الأبراج وممتد حتى الممشى السياحي، وتم السباق في الشارع يتقدمه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الشباب المشاركين بدأ تجمعهم أمام ديوان المديرية فى الثامنة صباحاً، بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة وعلى رأس المشاركين من المحافظة، الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية .

وشهد الماراثون تفاعلا كبيرا من المتواجدين فى العلمين الجديدة ورواد المهرجان، حيث إن سباق الدراجات واحدة من أهم الألعاب الرياضية التي لها شعبية وتحظى مدينة العلمين الجديدة بإطلالة ساحرة على البحر المتوسط، وانطلاق ماراثون الدراجات جاء تزامنًا مع مهرجان العلمين الجديدة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.