ختام الفوج الثالث لمعسكر إعداد القادة الثامن بجامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهد الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، فعاليات ختام الفوج الثالث من معسكر إعداد القادة الثامن، تحت شعار "مصر الأمن والأمان" ، والذي أقيم بالمدينة الجامعية بمدينة الزقازيق.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، حيث تم عرض فيديو تعريفي عن الفوج الثالث للمعسكر، وتضمن الحفل عدة فقرات متنوعة، شملت عروضًا غنائية وفقرة عزف موسيقي قدمها كورال طلاب كلية التربية النوعية، تحت إشراف الدكتور هبة عبد الكريم ، وفقرة الفنون الشعبية بالإضافة إلى مشاركة جوالة جامعة الزقازيق.

وخلال كلمته رحب الدكتور إيهاب الببلاوي بالطلاب المشاركين، ناقلًا تحيات رئيس الجامعة لهم، موجهاً الشكر إلى القائمين على تنظيم المعسكر وتقديمه بهذا الشكل المميز، مشيداً بالبرنامج الذي تضمن ندوات تثقيفية وورش عمل ودورات تدريبية في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية والفنية، مؤكداً أهمية المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية ودورها في تطوير مهارات الطلاب.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد عناني- عن خالص شكره لرئيس الجامعة، لتقديمه الدعم المستمر لكافة الأنشطة الطلابية، وتوفير جميع الوسائل اللازمة لتحقيق النجاح ،مقدماً الشكر الجزيل إلى د.إيهاب الببلاوي و مجلس إدارة المعسكر وجميع المشاركين فيه، معرباً عن تقديره البالغ لرعاية الشباب بالجامعة، واتحاد الطلاب، وأسرة "طلاب من أجل مصر" على جهودهم الكبيرة في تنظيم مسابقات المعسكر، مما ساهم في إخراج الحدث بصورة مشرفة تليق باسم الجامعة.