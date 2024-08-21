اليوم السابع
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حياة كريمة.. محافظة أسوان تستكمل ندوات التوعية لتعزيز قدرات المرأة اقتصاديا

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 11:15 م
حياة كريمة.. محافظة أسوان تستكمل ندوات التوعية لتعزيز قدرات المرأة اقتصاديا جانب من الفاعليات
أسوان - عبد الله صلاح

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تستكمل محافظة أسوان، سلسلة فعاليات الندوات وورش العمل التوعوية، والتى تستهدف المرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة، ضمن جهود الدولة لتعزيز قدرات المرأة وتمكينها إقتصادياً ومعيشياً بقرى حياة كريمة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ووسط متابعة من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية.

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه يتم تقديم كافة أوجه الدعم للمرأة الأسوانية فى ظل ما تمتلكه من إبداعات وإبتكارات فى العديد من المجالات مما يساهم بدوره فى تحسين مستوى معيشتها ، ويعود بالنفع والإيجاب على الأسرة بشكل عام.

وشهدت ندوات التوعية التى يتم تنفيذها بإشراف من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وبمشاركة لوحدة تكافؤ الفرص بقيادة دعاء فتحى ، وبالتعاون مع إدارات مشروعك وتنمية القرية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، إقبال من أهالى قرى بلانة بمركز نصر النوبة ، والرمادى بحرى بمركز إدفو.

تم تعريف المستهدفين، بالخدمات المصرفية والبرامج التمويلية والتسهيلات العديدة والمتنوعة التى تقدمها إدارة مشروعك ، وصندوق التنمية المحلية لرفع وعى كافة شرائح المجتمع ، وتأهيل وتشجيع الشباب والفتيات والسيدات على الدخول فى سوق العمل ، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى توفير مصادر دخل ثابته لهن.

 







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