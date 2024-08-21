اليوم السابع
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حماية الطفل بقنا: إيداع طفلة صغيرة عثر عليها بجوار جثة والدتها لدار رعاية

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 11:38 ص
حماية الطفل بقنا: إيداع طفلة صغيرة عثر عليها بجوار جثة والدتها لدار رعاية دار رعاية أطفال
قنا صابر سعيد

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قدمت وحدة حماية الطفل بقنا توصية بإيداع طفلة صغيرة عثر عليها بجوار جثة والدتها في مركز فرشوط شمال محافظة قنا، إلى دار رعاية.

وقالت سميحة سعد، مدير وحدة حماية الطفل، أنه عقب انتهاء التحقيقات سيتم تسليم الطفلة لعائل مؤتمن وأخذ التعهدات اللازمة بحسن الرعاية أو وضعها في دار رعاية، وفي الوقت الحالي سيتم إيداعها في دار رعاية حتي انتهاء التحقيقات.

كانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، على جثة ربة منزل متحللة داخل غرفة نومها بقرية كوم البيجا، بمركز فرشوط.

وأوضحت التحريات، أن المجني عليها تبلغ من العمر 29 عامًا، عثر على جثتها متحللة ومغطاة على سريرها وبها شبهة جنائية، وتبين أن المتهم في الواقعة زوجها.







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