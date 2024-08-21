اليوم السابع
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توقف حركة السيارات وتحويلات مرورية لحين رفع حطام 12 سيارة أعلى الدائرى

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 09:41 ص
توقف حركة السيارات وتحويلات مرورية لحين رفع حطام 12 سيارة أعلى الدائرى حادث ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

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تسبب حادث تصادم 12 سيارة بالطريق الدائري فى توقف حركة السيارات بالطريق فى الاتجاهين، والتأثير على طريق الواحات اتجاه مدينة 6 أكتوبر، وسط إجراء تحويلات مرورية لحين رفع حطام الحادث.

كان 11 شخصاً أصيبوا فى حادث تصادم 12 سيارة أعلى الطريق الدائرى، وانتقلت سيارات الإسعاف والمرور إلى مكان البلاغ، ويتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة المركبات.

تلقت أجهزة الامن  بلاغاً يفيد بوقوع حادث مرورى، ووجود مصابين أعلى الطريق الدائرى، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ .

وكشف الفحص المبدئى، تصادم سيارتي نقل أحدهما تحمل مواد بناء "رمال"، وهو ما تسبب في توقف عدد من السيارات على الطريق، وتلاها سيارة نقل دهست 11 سيارة أعلى الطريق .


 







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