اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2024 05:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق المرحلة الثانية 2024.. استمرار إتاحة تسجيل الرغبات بموقع التنسيق

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 04:00 ص
تنسيق المرحلة الثانية 2024.. استمرار إتاحة تسجيل الرغبات بموقع التنسيق معامل التنسيق - أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثانية، للقبول بالجامعات، اليوم الأربعاء، تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات، وذلك لليوم الثانى على التوالى، اذ انطلقت أعمال المرحلة الثانية للتنسيق أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم السبت الموافق 8/24 //2024.

 

وانطلقت أمس الثلاثاء، المرحلة الثانية لـ تنسيق القبول بالجامعات، بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى، و230 للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% وسيتم إتاحة التقدم لـ286 ألفا و88 طالبا لشعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية 66 ألفا و969 طالب وطالبة بإجمالى 353057.

 

ويتاح للطلاب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك من خلال معامل تنسيق الجامعات الحكومية والتى تستقبل الطلاب من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، أو من خلال الحاسب الآلى الشخصى والذى يكون متاح على مدار الـ 24 ساعة على الموقع الإلكترونى للتنسيق https://tansik.digital.gov.eg







تنسيق المرحلة الثانية

موقع التنسيق الإلكترونى

رابط موقع التنسيق

تسجيل الرغبات

كيفية تسجيل الرغبات

خطوات تسجيل الرغبات

تنسيق الجامعات 2024

تنسيق




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة