تقرير حكومى يمنى: تضرر مئات الأسر النازحة فى أبين وتعز جراء الفيضانات

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كشف تقرير حكومي في اليمن، الثلاثاء، عن تعرض مئات الأسر النازحة في محافظتي أبين وتعز لأضرار كبيرة نتيجة الفيضانات التي ضربت تلك المناطق في الفترة من 16 إلى 18 أغسطس الجاري.

ووفقاً للتقرير الصادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين ونشرته الفضائية اليمنية، فقد تم توثيق تضرر 303 أسر نازحة في محافظة أبين بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق متفرقة بالمحافظة يومي 16 و17 أغسطس.

وأكدت الوحدة التنفيذية بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت محافظة تعز يومي 17 و18 أغسطس تسببت في أضرار جسيمة بالملاجئ والمواد غير الغذائية وإمدادات الغذاء للنازحين داخلياً في مديريتي القاهرة وصالة.

وأشار التقرير إلى أن ما مجموعه 242 نازحاً في تسعة مواقع بمديرية القاهرة وموقع واحد في مديرية صالة تأثروا بهذه الفيضانات.