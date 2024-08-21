تداول 63 ألف طن و700 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانى البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 9 سفن، وتم تداول 63000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 700 شاحنة و206 سيارات وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 307 شاحنات و142 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 58000 طن بضائع، 393 شاحنة و 64 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين ALCUDIA EXPRESS و ALTO بينما تغادر السفينة FEI RUN علي متنها 51000 طن فوسفات تصدير الي الهند والعبارة امل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينة ALCUDIA EXPRESS ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1850 طن بضائع و 220 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث كوين نفرتيتي، بريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1685 بموانيها.