اليوم السابع
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تداول 63 ألف طن و700 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانى البحر الأحمر

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 10:36 ص
تداول 63 ألف طن و700 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانى البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 9 سفن، وتم تداول 63000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 700 شاحنة و206 سيارات وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 307 شاحنات و142 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 58000  طن بضائع، 393 شاحنة و 64 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين ALCUDIA EXPRESS و ALTO بينما تغادر السفينة FEI RUN علي متنها 51000 طن فوسفات تصدير الي الهند والعبارة امل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينة ALCUDIA EXPRESS ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1850 طن بضائع و 220 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث كوين نفرتيتي، بريدج  وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1685 بموانيها.







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